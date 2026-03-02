Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tensione Roma, possibile addio a sorpresa al termine della stagione | CM

Foto dell'autore

C’è rammarico in casa Roma per quello che riguarda il pareggio arrivato in casa contro la Juventus con i bianconeri che hanno rimontato nel finale portando a casa un punto che sul 3-1 appariva insperato.

Squadra Roma
Roma, possibile addio a fine stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it

I giallorossi, concentrati tra Europa League e campionato con la caccia alla conquista di un posto nella prossima Champions League, devono iniziare a fare i conti con quello che dovrà essere l’organico a disposizione di Gian Piero Gasperini per il prossimo campionato.

Il direttore sportivo Frederic Massara starebbe già valutando i profili da portare all’interno della rosa giallorossa anche se, nonostante il contratto fino al giugno del 2028, andrà valutata la posizione dello stesso dirigente. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero state alcune tensioni all’interno del club che potrebbero portare anche ad una separazione anticipata tra le parti con il ds che potrebbe dire addio già al termine del campionato in corso.

/7
1513

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie