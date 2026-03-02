Tensione Roma, possibile addio a sorpresa al termine della stagione | CM

C’è rammarico in casa Roma per quello che riguarda il pareggio arrivato in casa contro la Juventus con i bianconeri che hanno rimontato nel finale portando a casa un punto che sul 3-1 appariva insperato.
I giallorossi, concentrati tra Europa League e campionato con la caccia alla conquista di un posto nella prossima Champions League, devono iniziare a fare i conti con quello che dovrà essere l’organico a disposizione di Gian Piero Gasperini per il prossimo campionato.
Il direttore sportivo Frederic Massara starebbe già valutando i profili da portare all’interno della rosa giallorossa anche se, nonostante il contratto fino al giugno del 2028, andrà valutata la posizione dello stesso dirigente. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero state alcune tensioni all’interno del club che potrebbero portare anche ad una separazione anticipata tra le parti con il ds che potrebbe dire addio già al termine del campionato in corso.