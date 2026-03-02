Atalanta
Via in prestito per un anno, il Milan pronto a rinunciare al giovane talento

Il successo sul campo della Cremonese, arrivato nel finale grazie alle reti di Pavlovic e Leao, ha lanciato il Milan nella corsa a un posto in Champions League con i rossoneri pronti ad affrontare l’Inter nel secondo derby stagionale.

Massimiliano Allegri
Il Milan pensa a una cessione in prestito (Ansa Foto) – calciomercato.it

La dirigenza sa che la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri andrà rinforzata e allungata con il club meneghino che, prima di acquistare, dovrà capire quali calciatori potranno fare ancora parte del progetto.

La sensazione è che alcuni giovani possano salutare in prestito durante la prossima estate con David Odogu che potrebbe essere tra questi. Il giovane centrale tedesco non ha trovato spazio alla corte di Allegri in questa stagione con il classe 2006 che dovrebbe lasciare Milanello per un anno andando a giocare con maggiore continuità in prestito.

La volontà del Milan sembra essere quella di cedere il giocatore in prestito in Serie A per poterne valutare da vicino il processo di crescita. Una delle soluzioni potrebbe essere quella del Genoa, società dalla quale il Milan potrebbe prelevare in estate Johan Vasquez, difensore centrale che piace alla dirigenza rossonera.

