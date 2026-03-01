Il contratto del tecnico scade al termine della stagione

Assalto a Luciano Spalletti. Non uno, ma due club stranieri sul tecnico legato alla Juventus solo fino al prossimo mese di giugno. Comolli e Chiellini, ovvero le figure apicali del club al di là di John Elkann, hanno spalancato un portone al rinnovo del contratto.

“Non abbiamo mai avuto dubbi sul futuro della Juventus e su quello del nostro allenatore – le parole di Chiellini a ‘Prime’ dopo la quasi impresa col Galatasaray – Tutti hanno visto il nostro calendario delle ultime settimane, non abbiamo mai avuto il tempo di respirare. Abbiamo già dato un’occhiata ai vari rinnovi e Luciano Spalletti è sempre stata una priorità e mai un dubbio“.

Spalletti chiede però delle garanzie per rimanere sulla panchina bianconera. Garanzie di su un mercato all’altezza, perché vuole allenare una squadra competitiva per vincere e non solo per acciuffare un misero quarto posto, l’obiettivo massimo di quest’anno e attualmente a forte rischio.

La priorità dell’allenatore di Certaldo è comunque restare, quindi rinnovare con la Juventus, tanto che avrebbe rispedito al mittente l’interesse di due società estere. Secondo ‘Il Giornale’, Spalletti ha gentilmente declinato: “No, grazie”.

L’obiettivo, il suo, è quello di proseguire l’esperienza in bianconero, ma alle giuste condizioni e con le dovute garanzie. In attesa del verdetto del campo, come sempre giudice massimo. Non può fallire il traguardo Champions.