Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Addio Juve e trasloco all’estero: già arrivata la risposta di Spalletti

Foto dell'autore

Il contratto del tecnico scade al termine della stagione

Assalto a Luciano Spalletti. Non uno, ma due club stranieri sul tecnico legato alla Juventus solo fino al prossimo mese di giugno. Comolli e Chiellini, ovvero le figure apicali del club al di là di John Elkann, hanno spalancato un portone al rinnovo del contratto.

Spalletti prima di una partita della Juve
Addio Juve e trasloco all’estero: già arrivata la risposta di Spalletti (AnsaFoto) – Calciomercato.it

“Non abbiamo mai avuto dubbi sul futuro della Juventus e su quello del nostro allenatorele parole di Chiellini a ‘Prime’ dopo la quasi impresa col Galatasaray – Tutti hanno visto il nostro calendario delle ultime settimane, non abbiamo mai avuto il tempo di respirare. Abbiamo già dato un’occhiata ai vari rinnovi e Luciano Spalletti è sempre stata una priorità e mai un dubbio“.

Spalletti chiede però delle garanzie per rimanere sulla panchina bianconera. Garanzie di su un mercato all’altezza, perché vuole allenare una squadra competitiva per vincere e non solo per acciuffare un misero quarto posto, l’obiettivo massimo di quest’anno e attualmente a forte rischio.

La priorità dell’allenatore di Certaldo è comunque restare, quindi rinnovare con la Juventus, tanto che avrebbe rispedito al mittente l’interesse di due società estere. Secondo ‘Il Giornale’, Spalletti ha gentilmente declinato: “No, grazie”.

L’obiettivo, il suo, è quello di proseguire l’esperienza in bianconero, ma alle giuste condizioni e con le dovute garanzie. In attesa del verdetto del campo, come sempre giudice massimo. Non può fallire il traguardo Champions.

/7
1506

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie