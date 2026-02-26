Spalletti-Juve, futuro deciso dopo l’eliminazione dalla Champions

Ecco le ultimissime in casa Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray di Osimhen.

Impresa sfiorata. La Juve supera il Galatasaray nello spareggio di ritorno di Champions League ma dice addio alla massima competizione continentale per club. Dopo il 5-2 dell’andata subito a Istanbul, i bianconeri giocano una gara sontuosa e chiudono i 90′ regolamentari sul 3-0: si va così ai supplementari, dove Zhegrova fallisce a pochi passi dal portiere avversario la rete che poteva valere la qualificazione e subito dopo Osimhen spegne i sogni del popolo di fede bianconera.

Grande rammarico, dunque, per la Vecchia Signora che è stata vicinissima a portare a termine un’impresa davvero epica. Ecco quanto ammesso a fine gara dal Director of Football Strategy, Giorgio Chiellini: “Non abbiamo mai avuto dubbi sul futuro della Juventus e su quello del nostro allenatore. Tutti hanno visto il nostro calendario delle ultime settimane, non abbiamo mai avuto il tempo di respirare. Abbiamo già dato un’occhiata ai vari rinnovi e Luciano Spalletti è sempre stata una priorità e mai un dubbio“.

L’eliminazione dalla Champions, quindi, non cambia di una virgola quella che è la volontà del club: Spalletti rimarrà sulla panchina della Juventus anche l’anno prossimo.