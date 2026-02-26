Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Spalletti-Juve, futuro deciso dopo l’eliminazione dalla Champions

Foto dell'autore

Ecco le ultimissime in casa Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray di Osimhen. 

Impresa sfiorata. La Juve supera il Galatasaray nello spareggio di ritorno di Champions League ma dice addio alla massima competizione continentale per club. Dopo il 5-2 dell’andata subito a Istanbul, i bianconeri giocano una gara sontuosa e chiudono i 90′ regolamentari sul 3-0: si va così ai supplementari, dove Zhegrova fallisce a pochi passi dal portiere avversario la rete che poteva valere la qualificazione e subito dopo Osimhen spegne i sogni del popolo di fede bianconera.

Giorgio Chiellini
Chiellini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Grande rammarico, dunque, per la Vecchia Signora che è stata vicinissima a portare a termine un’impresa davvero epica. Ecco quanto ammesso a fine gara dal Director of Football Strategy, Giorgio Chiellini: “Non abbiamo mai avuto dubbi sul futuro della Juventus e su quello del nostro allenatore. Tutti hanno visto il nostro calendario delle ultime settimane, non abbiamo mai avuto il tempo di respirare. Abbiamo già dato un’occhiata ai vari rinnovi e Luciano Spalletti è sempre stata una priorità e mai un dubbio“.

L’eliminazione dalla Champions, quindi, non cambia di una virgola quella che è la volontà del club: Spalletti rimarrà sulla panchina della Juventus anche l’anno prossimo.

/7
1105

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

7 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie