Milan, un bomber per Allegri: “Guirassy o scambio in Serie A”

Foto dell'autore

Il centravanti del Borussia Dortmund sarebbe l’obiettivo numero uno. In Italia le alternative

Un attaccante, una prima punta. Allegri non è stato accontentato l’estate scorsa e neanche a gennaio. E l’estate prossima? Se resta al Milan, perché qualche dubbio sulla sua permanenza è iniziato a serpeggiare, probabilmente e finalmente sì.

In tal senso è riemerso in questi giorni e ore il nome di Guirassy del Borussia Dortmund. 30 anni il prossimo 12 marzo, il franco-guineano è una punta di ottimo livello la cui carriera è stata frenata da diversi infortuni e, soprattutto, dal tumore al testicolo sinistro diagnosticatogli due anni fa.

Guirassy esulta dopo un gol col Borussia Dortmund
Milan, un bomber per Allegri: “Guirassy o scambio in Serie A” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il valore di Guirassy non si discute, semmai è da capire quali potrebbero essere le richieste del Borussia Dortmund, notoriamente una bottega carissima. Il club teutonico potrebbe chiedere non meno di 40 milioni per il classe ’96, compagno di Adeyemi che l’Inter valuta per il post Thuram.

Non solo Guirassy, comunque il “primo obiettivo” secondo Raimondi di ‘Sport Mediaset’. Per la casella riservata al centravanti, il Milan ragiona anche su altri due nomi ben noti: Dusan Vlahovic, che dovrebbe dire addio alla Juve a costo zero (ma il serbo ‘sogna’ la Liga, nello specifico al Barcellona) e Moise Kean.

Tutti e due sono già stati allenati da Allegri a Torino: il secondo debuttò in Serie A con la Juventus proprio con l’allenatore livornese.

“Gimenez o Camarda nell’affare Kean”

Kean dopo un gol con la Fiorentina
Milam Kean nel mirino: doppia ipotesi di scambio con la Fiorentina (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Kean ha una clausola di 62 milioni di euro, ma come evidenzia sempre Raimondi a ‘Studio Sport’, con la Fiorentina può nascere un’idea di scambio: “Si potrebbe trattare in sede separata inserendo Gimenez o Camarda“.

