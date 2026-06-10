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Ruggeri tra Juventus e Roma: l’annuncio degli agenti

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L’esterno dell’Atletico Madrid è finito sul taccuino di bianconeri e giallorossi

Continuano ad arrivare conferme sull‘interessamento della Juventus e della Roma per Matteo Ruggeri. L’esterno 23enne si è fatto notare in Champions League, tenendo a bada un fulmine di guerra come Lamine Yamal, ma la ricerca di un nuovo terzino sinistro da parte dell’Atletico Madrid (Araujo, Cucurella e Grimaldo i nomi caldi) potrebbe favorire un ritorno in Italia dell’ex Atalanta.

Matteo Ruggeri
Ruggeri tra Juventus e Roma: l’annuncio degli agenti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Intercettati da Sky Sport a Milano, gli agenti del ragazzo, Montipò e Tinti hanno fatto il punto sulla situazione: “Il club è contentissimo di tenere il giocatore, oggi è titolare dell’Atletico, ma con il discorso mercato potrebbe succedere di tutto, perché le richieste non mancano, in Italia e all’estero, però in questo momento non c’è nulla di concreto. Juve? Tutti i top club guardano giocatori forti, potrebbe esserci anche interessamenti. Juve e Roma? Lo so io – l’intervento di Tinti – ce ne sono anche delle altre”.

Potrebbe aprirsi quindi un ritorno a sorpresa per Ruggeri in Serie A anche se l’Atletico Madrid difficilmente farà sconti.

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