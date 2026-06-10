Dove vedere i Mondiali gratis in tv e in streaming: solo queste 35 partite saranno in chiaro

Saranno la RAI e DAZN a trasmettere le partite dei Mondiali 2026. Dei 104 match complessivi solo 35 si potranno vedere gratis in diretta tv e in streaming

Un Mondiale 2026 inedito per il numero di nazionali partecipanti (48) e anche per la copertura mediatica riservata alle partite.

Quello di Usa, Messico e Canada sarà il primo Mondiale della storia trasmesso integralmente in streaming. DAZN, infatti, si è aggiudicata i diritti dell’evento e coprirà l’intera programmazione delle partite (104 in tutto tra fase a gironi ed eliminazione diretta) tramite la app e il sito web di riferimento.

A differenza del Mondiale per Club trasmesso gratuitamente la scorsa estate, per seguire i Mondiali è necessario possedere un abbonamento a DAZN. Chi ha già attivo un account Full o Family potrà vedere i match senza costi aggiuntivi. Chi ancora non possiede un abbonamento a DAZN potrà attivarlo tramite una delle offerte proposte dall’emittente. Tra queste vi segnaliamo il Pass Mondiali disponibile a 24.99€ e acquistabile senza vincoli ulteriori di permanenza.

Le partite dei Mondiali visibili sulla RAI, l’elenco completo

Oltre a DAZN, alcune delle partite dei Mondiali 2026 saranno visibili gratuitamente in diretta tv e in streaming sulla RAI. A differenza dei Mondiali del Qatar trasmessi integralmente, stavolta la tv di stato manderà in onda solo 35 match con possibilità di vederle gratis in streaming tramite l’app o il sito di RaiPlay.

Questo l’elenco delle partite dei Mondiali che potremo vedere su Rai Uno e RaiPlay:

Giovedì 11 giugno: Messico-Sudafrica (ore 21)

Venerdì 12 giugno: Canada-Bosnia (ore 21)

Sabato 13 giugno: Brasile-Marocco (ore 00.00)

Domenica 14 giugno: Olanda-Giappone (ore 22)

Lunedì 15 giugno: Belgio-Egitto (ore 21)

Martedì 16 giugno: Francia-Senegal (ore 21)

Mercoledì 17 giugno: Inghilterra-Croazia (ore 22)

Giovedì 18 giugno: Svizzera-Bosnia (ore 21)

Venerdì 19 giugno: USA-Australia (ore 22)

Sabato 20 giugno: Germania-Costa d’Avorio (ore 22)

Domenica 21 giugno: Spagna-Arabia Saudita (ore 18) o Belgio-Iran (ore 21)

Lunedì 22 giugno: Argentina-Austria (ore 19)

Martedì 23 giugno: Inghilterra-Ghana (ore 22)

Mercoledì 24 giugno: Svizzera-Canada (ore 21)

Giovedì 25 giugno: Germania-Ecuador (ore 22)

Venerdì 26 giugno: Francia-Norvegia (ore 21)

Sabato 27 giugno: Inghilterra-Panama (ore 23)

Dal 28 giugno al 7 luglio, la Rai trasmetterà in chiaro sei match dei sedicesimi di finale e quattro degli ottavi.

Domenica 28 giugno: un sedicesimo di finale (ore 21)

Lunedì 29 giugno: un sedicesimo di finale (ore 22.30)

Martedì 30 giugno: un sedicesimo di finale (alle 19 o alle 23)

Mercoledì 1 luglio: un sedicesimo di finale (ore 21)

Giovedì 2 luglio: un sedicesimo di finale (ore 20)

Venerdì 3 luglio: un sedicesimo di finale (ore 19 o alle 23)

Sabato 4 luglio: un ottavo di finale (ore 22)

Domenica 5 luglio: un ottavo di finale (ore 21)

Lunedì 6 luglio: un ottavo di finale (ore 22)

Martedì 7 luglio: un ottavo di finale (ore 22)

La Rai garantirà la copertura in chiaro di tutti i quattro match dei quarti di finale (dal 9 al 12 luglio), delle due semifinali (il 14 e il 15 luglio) e delle due finali sia quella per il terzo posto che quella per il titolo in programma domenica 19 luglio alle 21.