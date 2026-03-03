Cresce l’attesa per gli spareggi che decideranno le ultime squadre che potranno partecipare ai prossimi mondiali tra USA, Canada e Messico.

L’Italia è attesa dalla semifinale in casa contro l’Irlanda del Nord con gli azzurri che, in caso di successo, affronteranno la vincente tra Bosnia e Galles in trasferta.

Per Gattuso è tempo di scelte con la semifinale che si avvicina e il CT dovrà decidere su chi puntare in vista delle partite che decideranno le sorti della squadra azzurra. Mancare per la terza volta di fila il mondiale sarebbe un disastro per gli azzurri e le convocazioni saranno valutate fino all’ultimo minuto disponibile.

Chi non dovrebbe far parte della spedizione azzurra (almeno per quello che riguarda gli spareggi) è Federico Chiesa. L’attaccante sta trovando poco spazio alla corte di Slot, non riuscendo a dare continuità al suo impiego e non essendo abituato a giocare 90 minuti di fila. Un fattore non da poco che il CT dovrà tenere in considerazione almeno per le sfide di marzo.

Rischia di restare fuori anche Antonio Vergara del Napoli, protagonista di un buon periodo con la maglia dei campioni d’Italia in carica. L’intenzione di Gattuso appare quella di affidarsi a calciatori maggiormente esperti che abbiano già vissuto partite così decisive con la maglia della nazionale.