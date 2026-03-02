Atalanta
Ufficiale, McKennie rinnova con la Juventus

Foto dell'autore

Ora è ufficiale, la Juventus ha rinnovato il contratto di McKennie.

Dopo il prezioso pari sul campo della Roma in rimonta, la Juve è scesa in campo in queste ore per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato contro il Pisa. I bianconeri devono assolutamente tornare alla vittoria se vogliono centrare la qualificazione alla prossima Champions League e non possono permettersi di perdere ulteriore terreno dalla squadra allenata da Gasperini.

McKennie rinnova con la Juventus
McKennie (Ansa) – Calciomercato.it

Intanto, c’è una buonissima notizia di mercato per il club di corso Galileo Ferraris: è stato ufficializzato il rinnovo di Weston McKennie che ha firmato fino al 30 giugno 2030, andando a guadagnare circa 4,2 milioni di euro più bonus a stagione.

“Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030”.

Se prendiamo in considerazione la durata del nuovo contratto (4 anni), parliamo di un investimento più o meno di 35 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante per un calciatore altrettanto importante e ritenuto quasi indispensabile da Luciano Spalletti per la crescita della Juventus.  Una buonissima notizia, insomma, per l’allenatore di Certaldo per tutto il popolo di fede bianconera.

