Juve, conferma UFFICIALE su Bernardo Silva: “Uno dei giocatori più talentuosi”

Il trentunenne portoghese lascerà il Manchester City al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto

La Juve vuole Bernardo Silva e a breve, stando a diverse fonti, dovrebbe passare dalle parole ai fatti presentando una proposta ufficiale.

A proposito di ufficialità, è arrivata quella che sancisce l’addio del portoghese al Manchester City dopo nove anni: “Quando sono arrivato, inseguivo il sogno di un bambino: volevo avere successo nella vita, volevo raggiungere grandi traguardi – ha detto Bernardo Silva in un lungo post Instagram – Questa città e questo club mi hanno dato molto di più, molto più di quanto avessi mai sperato. Ciò che abbiamo vinto e raggiunto insieme è un’eredità che custodirò per sempre nel mio cuore.

Tra pochi mesi sarà il momento di dire addio alla città dove non solo abbiamo vinto tanto come squadra di calcio, ma anche dove ho iniziato il mio matrimonio e ho formato la mia famiglia. Dal profondo del mio cuore, Ines e Carlota, grazie!

(…) Al club, a Pep, allo staff e a tutti i miei compagni di squadra di questi 9 anni, grazie per tutti i ricordi e per avermi permesso di far parte di questo percorso per così tanto tempo. Godiamoci insieme queste ultime settimane e lottiamo per quello che questa stagione ci riserva ancora“.

Manchester City can confirm Bernardo Silva will leave the Club this summer. 🔗 https://t.co/XqZqQz2q7l pic.twitter.com/C0xjzWjV5f — Manchester City (@ManCity) April 16, 2026

Dopo le parole di Bernardo Silva, è arrivato anche il comunicato ufficiale del City: “Il suo contributo al nostro periodo di maggior successo prolungato è incalcolabile. (…) Bernardo ora si concentrerà sul cercare di concludere la sua esperienza rimanente al City con ancora più trofei, dato che la squadra di Pep Guardiola è ancora pienamente in corsa per vincere sia il titolo di Premier League che la FA Cup. Sarà giustamente ricordato come uno dei giocatori più talentuosi e amati di sempre del City“.