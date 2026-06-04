Possibile addio al Bologna per Federico Ravaglia con il portiere del Bologna che potrebbe cambiare aria per cercare un’avventura da titolare in Serie A.
Secondo quanto affermato da Sky l’Udinese avrebbe preso informazioni sull’estremo difensore rossoblu cercando di capire quali siano le richieste del Bologna per il proprio portiere. Nel caso in cui Okoye dovesse salutare il Friuli, il posto da titolare potrebbe passare proprio a Ravaglia, chiuso a Bologna da Skorupski, giunto al suo ultimo anno di contratto con la formazione emiliana.
In casa Bologna si valuta anche il futuro del giovane Pessina, estremo difensore che si è messo in mostra soprattutto nel finale di stagione, per il quale potrebbero aprirsi le porte di un addio in prestito anche se non è da escludere che Tedesco voglia valutarlo in ritiro.