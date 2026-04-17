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Il Barcellona ‘molla’ Rashford alla Juve: cosa serve per chiudere l’operazione

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L’inglese è già stato in orbita Serie A nel recentissimo passato: ci furono dei colloqui con il Milan prima del suo trasferimento all’Aston Villa

Il Barcellona non sarebbe più convinto di riscattare Rashford. In verità l’opzione sembrerebbe essere scaduta già il mese scorso: era fissata a circa 30 milioni di euro.

Grafica Rashford maglia Juve: foto AI
Il Barcellona ‘molla’ Rashford alla Juve: ma per chiudere servono due cose (AnsaFoto/Grok) – Calciomercato.it

L’inglese non è stato all’altezza proprio nel momento clou della stagione, quando era chiamato a non far rimpiangere l’infortunato Raphinha. Il presidente Laporta giudicherebbe eccessiva la cifra per acquistarlo a titolo definitivo, anche se è stato lui a concordarla l’estate scorsa: la situazione potrebbe mutare qualora il Manchester United aprisse a uno sconto.

Non è da escludere che ciò possa accadere, visto che Rashford potrebbe non rientrare nei piani futuri dei ‘Red Devils’ pure in caso di conferma di Carrick. Qualora venisse ‘scaricato’ sia dal Barcellona che – di nuovo – dallo United, ecco che potrebbero entrare in scena altri club. ‘SportsBoom’ ne cita uno in particolare: la Juventus, già interessatasi al 28enne inglese nel recente passato.

I bianconeri di Spalletti potrebbero garantirgli continuità di impiego, insomma un ruolo da protagonista che neanche in Catalogna ha davvero ritrovato e che potrebbe consentirgli di riprendersi un posto in Nazionale.

L’operazione potrebbe andare in porto al verificarsi di due condizioni: la prima, Rashford accetta una riduzione del suo stipendio (circa 11 milioni più bonus), o più nello specifico una ‘spalmatura’ in più stagioni. Il suo attuale contratto scade a giugno 2028; la seconda, il Manchester United dice sì a una proposta decisamente inferiore ai 30 milioni pattuiti col Barcellona, o meglio ancora a un nuovo prestito con diritto/obbligo di riscatto condizionato.

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