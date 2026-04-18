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È davvero finita con la Juventus: svuota l’armadietto per 30 milioni

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Aggiornamenti importantissimi in casa Juve in vista del calciomercato estivo: ecco cosa sta succedendo.

Domenica sera, alle ore 20:45, la Juventus ospiterà il Bologna in uno dei match più attesi della 33esima giornata di Serie A. Dopo la vittoria sul campo dell’Atalanta, i bianconeri vogliono vincere ancora per consolidare il quarto posto in classifica davanti a Como e Roma, quando mancano davvero poche gare al termine del campionato.

Koopmeiners esulta dopo un gol con la Juve
Koopmeiners (AnsaFoto) – Calciomercato.it

A tenere banco in casa Juve, però, è anche la questione calciomercato con diversi nomi sul piede di partenza in estate. Tra questi c’è sicuramente Teun Koopmeiners, finito ormai ai margini del progetto tecnico-tattico di Luciano Spalletti: secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a cedere l’olandese per circa 30 milioni di euro, cifre che evirerebbe une pericolosa minusvalenza a bilancio.

Koop proverà a rilanciarsi in queste ultime gare di campionato e a rendersi utile in vista della volata salvezza, ma il suo futuro appare ormai segnato.

 

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