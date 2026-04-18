È davvero finita con la Juventus: svuota l’armadietto per 30 milioni

Aggiornamenti importantissimi in casa Juve in vista del calciomercato estivo: ecco cosa sta succedendo.
Domenica sera, alle ore 20:45, la Juventus ospiterà il Bologna in uno dei match più attesi della 33esima giornata di Serie A. Dopo la vittoria sul campo dell’Atalanta, i bianconeri vogliono vincere ancora per consolidare il quarto posto in classifica davanti a Como e Roma, quando mancano davvero poche gare al termine del campionato.
A tenere banco in casa Juve, però, è anche la questione calciomercato con diversi nomi sul piede di partenza in estate. Tra questi c’è sicuramente Teun Koopmeiners, finito ormai ai margini del progetto tecnico-tattico di Luciano Spalletti: secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a cedere l’olandese per circa 30 milioni di euro, cifre che evirerebbe une pericolosa minusvalenza a bilancio.
Koop proverà a rilanciarsi in queste ultime gare di campionato e a rendersi utile in vista della volata salvezza, ma il suo futuro appare ormai segnato.