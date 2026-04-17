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PAGELLE e TABELLINO Inter-Cagliari 3-0: Barella è ovunque, Thuram non si ferma più. Mina gioca a calci

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Voti, Top e Flop della sfida andata in scena al Meazza e valevole per la 33esima giornata di Serie A

Anche stasera la vera Inter emerge nel secondo tempo dopo un primo deludente. Un ottimo Cagliari liquidato in quattro minuti: sblocca Thuram e chiude l’ex Barella, nel recupero il gran gol di Zielinski che fissa il punteggio sul 3-0. “Vinceremo il Tricolor”, canta un San Siro ormai pronto per la festa Scudetto.

Barella e Thuram
PAGELLE e TABELLINO Inter-Cagliari 2-0: Barella è ovunque, Thuram non si ferma più. Mina gioca a calci (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Le Pagelle di Inter-Cagliari

INTER

TOP: Barella 7,5 – È tornato Thuram, è tornato Dumfries ma è tornato soprattutto il vero Barella. È ovunque e mette il timbro contro l’ex che chiude il match. Esce tra gli applausi, meritati, di tutto San Siro.

FLOP: Mkhitaryan 5 – Lo ammiriamo troppo per infierire. Sufficiente nella ripresa dopo un primo tempo che definire pessimo è poco.

  • Martinez 7
  • Akanji 6,5
  • De Vrij 6,5
  • C.Augusto 6
  • Dumfries 6,5
  • Barella 7,5 / Dall’89’ Diouf s.v.
  • Calhanoglu 7 / Dall’85’ Frattesi s.v.
  • Mkhitaryan 5 / Dal 76′ Zielinski 6,5
  • Dimarco 7 / Dal 76′ Luis Henrique s.v.
  • Thuram 7 / Dal 76′ Bonny s.v.
  • Pio Esposito 7
  • All.Chivu 6,5

CAGLIARI

TOP: Palestra 7 – Per tutto il primo tempo ha dominato sulla fascia destra ed è stato il vero punto di riferimento della squadra. Anche nel secondo, quando ha spazio, fa la differenza. L’Atalanta se lo farà pagare a peso d’oro.

FLOP: Mina 5 – Come al solito, gioca più a tirare calci che a calcio. Su Thuram e Pio Esposito ha lasciato il segno dei suoi scarpini.

  • Caprile 6,5
  • Zé Pedro 5,5 / Dall’88’ Belotti s.v.
  • Mina 5
  • Obert 5,5 /Dal 76′ Zappa s.v.
  • Palestra 7
  • Adopo 6,5
  • Gaetano 6,5 / Dal 57′ Deiola 5
  • Sulemana 5,5 / Dal 76′ Folorunsho s.v.
  • Rodriguez 6
  • Borrelli 6 / Dal 57′ Mendy 5
  • Sebastiano Esposito 6,5
  • All.Pisacane 6

Arbitro: Marchetti 6,5

Serie A, il tabellino di Inter-Cagliari

INTER-CAGLIARI 3-0
Marcatori: 52′ Thuram, 56′ Barella, 90’+3′ Zielinski

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, de Vrij, C.Augusto; Dumfries, Barella (89′ Diouf), Calhanoglu (85′ Frattesi), Mkhitaryan (76′ Zielinski), Dimarco (76′ Luis Henrique); Thuram (76′ Bonny), Pio Esposito. All.: Chivu

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro (88′ Belotti), Mina, Obert (76′ Zappa); Palestra, Adopo, Gaetano (57′ Deiola), Sulemana (76′ Folorunsho), Rodriguez; Borrelli (57′ Mendy), S. Esposito. All.: Pisacane

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido
AMMONITI: S.Esposito, Borrelli
NOTE: 2′ di recupero nel primo tempo. 4′ nel secondo. 80.018 spettatori al ‘Meazza’.

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