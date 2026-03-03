Lascia il Milan e vola in Premier League: Allegri lo ha bocciato

Colpo di scena in casa Milan il giorno dopo la vittoria sul campo della Cremonese: ecco le ultimissime da Milanello.

Anche ieri è entrato soltanto nel finale contro la Cremonese al posto dell’infortunato Bartesaghi, visto che nell’ultimo periodo ha perso diverse posizioni nelle gerarchie del Milan. Pervis Estupinan è, senza ombra di dubbio, tra le più grandi delusioni di questa stagione in casa rossonera e adesso sono in molti a interrogarsi sul futuro del laterale mancino della nazionale ecuadoriana classe ’98.

Salvo clamorosi ripensamenti di Max Allegri, al termine della stagione in corso Estupinan potrebbe davvero dire addio al Milan. Il calciatore vanta tantissimi estimatori in Italia (Bologna) e in giro per l’Europa e nelle ultime ore sarebbero in netto rialzo le quotazioni di un suo trasferimento in Premier League. Il Milan non si opporrebbe alla partenza del calciatore vista anche la crescita esponenziale del giovane Bartesaghi in quel ruolo e, dunque, le strade del club meneghino e del 28enne originario di Esmeraldas sembrano destinate a separarsi tra pochi mesi.