Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: da Reina l’indizio per Donnarumma

CALCIOMERCATO JUVENTUS DONNARUMMA / Il calciomercato invernale ha appena chiuso i battenti ma tanti club sono già al lavoro per le operazioni estive. Uno dei grandi protagonisti della prossima sessione sarà Gianluigi Donnarumma: il portiere rossonero ha il contratto in scadenza nel 2021 e, ad oggi, la possibilità di rinnovarlo appare remota.

La prossima estate sarà l’ultima, quindi, che consentirebbe al Milan di cedere il suo gioiello e realizzare un’importante plusvalenza. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la Juventus resta il club in pole per il classe ’99, che vorrebbe proseguire la sua carriera in Italia. La Vecchia Signora ha già allacciato dei contatti con Mino Raiola e affonderà il colpo nei prossimi mesi.

Calciomercato Milan, Juventus in pole per Donnarumma: torna Reina

Un’eventualità che il Milan ha già messo ampiamente in conto, e a dimostrarlo è il caso Pepe Reina.

Lo spagnolo, stanco della panchina, ha deciso di chiudere la carriera da titolare e, per questo, ha spinto per il suo addio a gennaio. La dirigenza, però, non ha voluto privarsene ed ha concesso unicamente un prestito secco all’: una scelta che ha fatto storcere il naso a molti, visti i 37 anni dello spagnolo e il suo stipendio da circa 3 milioni netti.

Il senso di quest’operazione va ricercato proprio nel caso Donnarumma: Boban e Maldini sono consapevoli che, molto probabilmente, in estate perderanno il loro portiere e hanno preferito avere già in casa un’alternativa d’esperienza e affidamento come Reina. L’ex Napoli si ritroverà con il club in estate e la sua idea resta quella di voler tornare ad essere protagonista in campo: il suo “ci rivediamo a luglio” dedicato ai milanisti nel giorno del trasferimento all’Aston Villa è molto più di una promessa.

