Konaté, volata Juve-Milan per il colpaccio a zero: chi è in vantaggio

Il difensore francese si appresta a dire addio al Liverpool: ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione.

Dopo la grande delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, Juventus e Milan sono pronte a recitare un ruolo da protagoniste nella prossima sessione estiva di calciomercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Entrambi i club sono alla ricerca di un difensore esperto ed affidabile e hanno messo nel proprio mirino Ibrahima Konaté, difensore francese classe ’99 che il prossimo 30 giugno si libererà a parametro zero dal Liverpool.

Il fattore decisivo potrebbe essere rappresentato da Arne Slot, che è tra i principali candidati per sedere sulla panchina del Milan l’anno prossimo: l’allenatore olandese conosce molto bene Konaté e, dunque, il suo approdo a Milano potrebbe spingere proprio il centrale transalpino a trasferirsi in rossonero nel corso di questa estate.