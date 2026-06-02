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Filippo Terracciano torna al Milan, ma può finire alla Fiorentina: la situazione

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Filippo Terracciano non sarà riscattato dalla Cremonese e tornerà al Milan durante l’estate. Sul calciatore, però, ci sarebbe già l’interesse della Fiorentina, pronta a fare un’offerta ai rossoneri.

Filippo Terracciano
Filippo Terracciano pronto a tornare al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riportato da Fiorentinauno.com, il jolly difensivo potrebbe passare in viola durante l’estate con Fabio Grosso che potrebbe utilizzarlo in diverse zone del campo. Passato in prestito alla Cremonese durante la scorsa estate in prestito (con obbligo di riscatto in caso di salvezza), il classe 2003 è alla ricerca di una nuova esperienza in Serie A dopo una buona stagione a livello personale con i grigiorossi.

Terracciano tornerà quindi in rossonero per poi valutare una nuova sistemazione insieme al club a meno che il nuovo allenatore non chieda la sua permanenza almeno fino alla seconda parte di stagione. La Fiorentina potrebbe chiedere il cartellino del calciatore in prestito, aggiungendo un diritto di riscatto fissato attorno ai 5 milioni di euro.

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