La rivalità tra i due club è destinato ad esplodere anche sul calciomercato

Dopo la separazione da Antonio Conte e la scelta di affidarsi a Massimiliano Allegri, il Napoli continua a scandagliare il mercato italiano ed internazionale per trovare i rinforzi giusti in vista della prossima stagione. Seppur condizionata dai tanti infortuni, la stagione appena conclusa ha portato in dote un’eliminazione a dir poco prematura da Champions League e Coppa Italia e un secondo posto con ben 11 punti di svantaggio sull’Inter.

Uno score al di sotto delle aspettative e che impone riflessioni importanti sulla costruzione della squadra. In attesa di avere la lista della spesa dell’ex allenatore del Milan, che sicuramente comprenderà anche il nome di Rabiot, Giovanni Manna ha già da tempo iniziato a monitorare il database dei calciatori in scadenza, per i quali sarà destinato ad entrare in rotta di collisione con altre squadre italiane.

È questo il caso, ad esempio, di Oscar Mingueza. Da tempi non sospetti sul taccuino della Juventus, il terzino spagnolo secondo Transferfeed negli ultimi giorni è tornato di moda anche in casa Napoli. Il suo contratto con il Celta Vigo scadrà il prossimo 30 giugno e il 27enne ex Barcellona sin qui ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo.

Il suo ingaggio a parametro zero rappresenta un’occasione allettante non solo per le italiane. Sulle tracce del calciatore, infatti, ci sono anche Arsenal, Aston Villa, Everton, Fulham, Newcaslte e Villarreal.