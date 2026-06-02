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Lewandowski nel mirino del Fenerbahce, assalto al centravanti polacco

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Robert Lewandowski sarà uno degli uomini mercato in vista della prossima sessione di calciomercato con il centravanti che dall’1 luglio sarà libero di accasarsi in un nuovo club.

Lewandowski esulta dopo un gol col Barcellona
Niente Juve o Milan, Lewandowski piace al Fenerbahce (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’accordo con il Barcellona scadrà il prossimo 30 giugno e la punta rappresenta uno degli obiettivi principali del Fenerbahce per il prossimo campionato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sabah, Hakan Safi, vorrebbe il polacco al centro dell’attacco del club turco per la prossima stagione.

Safi è il candidato principale alla presidenza del Fenerbahce e vuole portare giocatori di primissimo livello nella squadra turca per provare a strappare il titolo al Galatasaray.

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