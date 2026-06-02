Alajbegovic in Serie A per 30 milioni: la destinazione

Il 18enne della nazionale bosniaca si avvicina a grandi passi al trasferimento nel campionato italiano.

Si chiama Kerim-Sam Alajbegovic, ha appena 18 anni ed è sicuramente tra i profili più interessanti del panorama calcistico europeo. Il Bayer Leverkusen ha esercitato di recente il diritto di recompra di 8 milioni di euro per riportarlo in Germania, ma quasi sicuramente il futuro del calciatore sarà lontano dalla Bundesliga.

In Serie A ci sono almeno tre squadre interessate al profilo di Alajbegovic: si tratta di Inter, Napoli e Roma che sono pronte a darsi battaglia per il suo cartellino. Ad oggi, però, proprio la compagine giallorossa sembrerebbe essere in pole sulle altre squadre per l’acquisto dell’esterno offensivo classe 2007: la Roma ha bisogno di un calciatore con queste caratteristiche ed è da settimane al lavoro per bruciare la concorrenza.

Si parla di una valutazione di 25/30 milioni di euro, ma a Trigoria sono pronti a investire una cifra simile per regalare un super nome a Gian Piero Gasperini.