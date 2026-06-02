Holm non sarà riscattato dalla Juventus, torna a Bologna | CM

Emil Holm non sarà riscattato dalla Juventus con il terzino destro che tornerà al Bologna in estate con i rossoblu che decideranno quale sarà il futuro dello svedese.
Più di qualche infortunio ha frenato il laterale classe 2000 nella seconda parte di stagione con la Juventus che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, ha deciso di non investire i 15 milioni pattuiti col Bologna per il riscatto dell’ex Atalanta. Ritorno in rossoblu in vista per l’esterno con Domenico Tedesco, pronto ad essere ufficializzato come prossimo allenatore della formazione emiliana, che dovrà decidere se tenerlo in rosa o metterlo nella lista dei cedibili.
Come previsto, a fare il percorso inverso sarà Joao Mario con il laterale, passato in prestito secco al Bologna, che tornerà in bianconero. Resta da capire se Spalletti, dopo una prima parte di stagione in cui non ha dato spazio al portoghese, deciderà di dargli un’altra chance o meno.