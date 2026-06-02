Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Modric lascia il Milan per un’altra big: spunta il clamoroso indizio

Foto dell'autore

Svolta incredibile nel futuro del centrocampista del club rossonero e della Nazionale croata: ecco la situazione. 

“Una stagione con momenti belli e momenti difficili, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan”. Luka Modric ha voluto salutare i tifosi del Milan attraverso questo toccante messaggio che sa tanto di addio definitivo.

Luka Modric
Modric (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ma dove andrà il 40enne croato? Lo stesso Modric subito dopo – sul proprio profilo Instagram – ha postato con Florentino Perez, presidente del Real Madrid: in molti credono che il campionissimo di Zara possa tornare nella capitale spagnola ed entrare a far parte dello staff di José Mourinho, che da qualche giorno è diventato ufficialmente il nuovo allenatore delle Merengues.

Perché “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” e a Milano si sono ormai arresi all’idea di dover salutare definitivamente Modric.

4109

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

2 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

3 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1