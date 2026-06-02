Modric lascia il Milan per un’altra big: spunta il clamoroso indizio

Svolta incredibile nel futuro del centrocampista del club rossonero e della Nazionale croata: ecco la situazione.

“Una stagione con momenti belli e momenti difficili, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan”. Luka Modric ha voluto salutare i tifosi del Milan attraverso questo toccante messaggio che sa tanto di addio definitivo.

Ma dove andrà il 40enne croato? Lo stesso Modric subito dopo – sul proprio profilo Instagram – ha postato con Florentino Perez, presidente del Real Madrid: in molti credono che il campionissimo di Zara possa tornare nella capitale spagnola ed entrare a far parte dello staff di José Mourinho, che da qualche giorno è diventato ufficialmente il nuovo allenatore delle Merengues.

Perché “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” e a Milano si sono ormai arresi all’idea di dover salutare definitivamente Modric.