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Gli occhi del Milan sulla giovane stella della nazionale: idea Favasuli

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In attesa di definire il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore, in casa Milan c’è chi continua a lavorare in ottica mercato per cercare di individuare quelle figure che potrebbero fare al caso dei rossoneri, sia nel presente che nel futuro.

Zlatan Ibrahimovic
Il Milan pensa a Favasuli per il mercato (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto riportato dalla redazione di Milanlive.it, i rossoneri starebbero pensando a Costantino Favasuli, giovane esterno che ha fatto molto bene con il Catanzaro nella stagione appena conclusa. Il laterale, punto fermo della formazione di Alberto Aquilani, è stato uno delle colonne della formazione giallorossa in un campionato che ha visto i calabresi sfiorare la promozione in Serie A.

Favasuli ha da poco raggiunto la nazionale italiana con l’obiettivo di mettersi in mostra con la maglia azzurra nelle due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo che vedranno Silvio Baldini sulla panchina dell’Italia.

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