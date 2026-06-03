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Juve forte su Brahim Diaz, la posizione di Mourinho e del Real Madrid

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Il 26enne spagnolo naturalizzato marocchino è uno dei principali obiettivi del club bianconero per il prossimo anno. 

Kenan Yildiz non basta. Alla Juventus del prossimo anno servirà un pizzico di fantasia in più nel reparto offensivo per poter colmare il gap con l’Inter e con le altre squadre che hanno preceduto proprio i bianconeri in classifica. Il sesto posto finale brucia ancora e alla Continassa sono già al lavoro per rinforzare la rosa.

Brahim Diaz esulta dopo una rete
Brahim Diaz (Ansa) – calciomercato.it

L’oggetto dei desideri della Vecchia Signora si chiama Brahim Abdelkader Diaz, centrocampista spagnolo naturalizzato marocchino del Real Madrid classe ’99. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, al momento dalla Spagna non sarebbero arrivate aperture alla cessione dell’ex Milan ma non è ancora detta l’ultima parola.

Molto dipenderà anche dal futuro di Nico Paz: se l’ex Como dovesse essere confermato a Madrid, a quel punto il Real potrebbe liberare Brahim Diaz e la Juventus avrebbe buonissime possibilità di riportarlo nel campionato di Serie A.

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