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Idea Dragusin in Serie A, Paratici può portarlo alla Fiorentina

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Radu Dragusin potrebbe tornare in Serie A in vista della prossima stagione con il difensore rumeno che è finito nel mirino della Fiorentina di Fabio Paratici.

Radu Dragusin
Idea Dragusin per la Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Per Radu Dragusin potrebbero riaprirsi le porte della Serie A in vista della prossima stagione con il difensore rumeno che sarebbe finito nel mirino di Fabio Paratici, pronto a costruire una Fiorentina competitiva per cancellare la difficile annata dei viola appena conclusa.

Difensore classe 2002 con un passato nella Juventus e nel Genoa, il difensore centrale ha vissuto una stagione complicata per via di alcuni infortuni che lo hanno frenato. Con un contratto fino al giugno del 2030 con il club londinese, potrebbe salutare in estate qualora gli venisse comunicato di non essere un punto fermo della formazione per la prossima stagione. La Fiorentina potrebbe tentare di chiudere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto da fissare attorno ai 15 milioni.

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