CALCIOMERCATO MILAN PIATEK TOTTENHAM HERTHA BERLINO / Quella di ieri potrebbe essere stata l'ultima partita di Piatek con la maglia del Milan: l'attaccante polacco, partito titolare contro il Torino nel quarto di finale di Coppa Italia, non è riuscito a sfuttare al meglio l'occasione, collezionando l'ennesima partita deludente della stagione. L'ex Genoa ha lasciato il campo poi nella ripresa tra i fischi dei propri tifosi, in questi ultimi giorni di mercato la dirigenza rossonera cercherà di sistemarlo sul mercato.

Ildioggi sembra la destinazione più probabile ma nelle ultime ore anche l’Hertha Berlino si è fatto avanti. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Milan, Mourinho insiste per Piatek. Hertha alla finestra

Nonostante il basso rendimento offerto in stagione, il Milan ha fissato a 30 milioni il suo prezzo d’acquisto: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza rossonera e quella degli 'Spurs' stanno discutendo sulla formula del trasferimento, che i rossoneri vorrebbero in prestito con obbligo di riscatto alla cifra pattuita e gli inglesi sempre in prestito ma senza forzature definitive, solo un diritto di acquisto esercitabile a seconda delle necessità. Una via di mezzo potrebbe essere quella di legare il riscatto ai soliti numeri di presenze e gol o agli obiettivi di squadra. Nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti per trovare l'intesa finale della trattativa, il tutto senza dimenticare l'Hertha Berlino che è pronto all'assalto qualora l'affare tra Milan e Tottenham non venga chiuso nelle prossime ore.

