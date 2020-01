CALCIOMERCATO MILAN TORINO PIATEK PAQUETA / Tutto confermato, Stefano Pioli rilancia Piatek nel match contro il Torino di questa sera. Il polacco, diventato l'attaccante di Coppa Italia, torna titolare al fianco di Rebic. Panchina dunque per Leao e Zlatan Ibrahimovic. Nonostante le voci di calciomercato, che lo vogliono nel mirino del Tottenham, l'ex calciatore del Genoa, scenderà in campo dal primo minuto. Sorte diversa per gli altri due calciatori al centro delle trattative in queste ultime ore: sia Suso che Paqueta, infatti, siederanno in panchina. Resta da capire se Pioli ha intenzione di concedere loro dei minuti. Ad oggi è lo spagnolo ad avere maggiori possibilità di lasciare il Milan.

Ile il club rossonero sono in trattativa per trovare un accordo definitivo: come raccontato dasi lavora sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto (obbligo a determinate condizioni) di riscatto. Chi lascerà certamente Milanello è invece Ricardo, desideroso di giocare e pronto a riabbracciare. Parti a lavoro per trovare la giusta quadra

