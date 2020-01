Calciomercato Genoa, nuova avventura in Serie A per Radu

CALCIOMERCATO GENOA PARMA SEPE RADU / Il Parma è pronto a correre ai ripari dopo l'infortunio di Sepe. Le condizioni del portiere preoccupano il club ducale, intenzionato ad acquistare un nuovo estremo difensore.

Secondo quanto riportato da 'SkySport', il club gialloblu sta per chiudere - via Inter - per Ionut Radu: la fumata bianca sarebbe davvero vicino.

L'estremo difensore rumeno, chiuso al Genoa da, è pronto dunque ad intraprendere una nuova avventura.

Sullo sfondo resta anche l'idea Viviano, in cerca di una squadra, dopo l'accordo scaduto con i portoghesi dello Sporting.

