Calciomercato Milan, dalla Spagna: fatta per Suso

CALCIOMERCATO MILAN SUSO - Suso è sempre più vicino a cambiare maglia. Come vi abbiamo anticipato ieri, il Milan ha aperto alla cessione in prestito e Suso spinge per andare al Siviglia. Ma il club andaluso ha appena sborsato 20 milioni di euro per acquistare En Nesyri ed il direttore sportivo Monchi non può permettersi un altro grande investimento a gennaio.

Secondo quanto si legge sul portale del quotidiano sportivo 'Marca', però, l'accordo tra i due club sarebbe imminente: sarebbe stata infatti trovata l'intesa sulla base di un prestito di 18 mesi alcon diritto di riscatto - che potrebbe trasformarsi in obbligo a determinate condizioni - fissato a 25 milioni di euro da versare nelle casse del

