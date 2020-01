Juventus, tentativo last minute per Emre Can

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Ancora tutto da decifrare il futuro di Emre Can. Nonostante la Juventus continui a non escludere un'operazione rilancio dopo l'esclusione dalla lista Champions nella prima parte di stagione, il centrocampista sembra essersi convinto del fatto che per rilanciarsi a livello internazionale e presentarsi al meglio al prossimo Europeo abbia bisogno di cambiare aria.

Nelle scorse ore è circolata anche una clamorosa ipotesi di scambio, con Emre Can subito al Milan e Donnarumma alla Juventus dall'estate. Il tedesco è nel mirino dei rossoneri, così come i bianconeri hanno ormai da tempo messo gli occhi sul portiere milanista. Ma l'operazione resta di non semplice attuazione, per cui occhio ai movimenti dall'estero. In particolare, scrive 'Tuttosport', BorussiaDortmund, Everton e Manchester United sono ancora sulle tracce del giocatore e ragionano su un tentativo last minute per convincere la Juventus a cedere in prestito o comunque a cifre inferiori rispetto ai circa 30 milioni attualmente richiesti.

