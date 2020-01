NAPOLI LAZIO INSIGNE INTERVISTA / Una serata come non se ne vedevano da tempo al 'San Paolo'. Il Napoli batte la Lazio, squadra più in forma del momento, e passa in semifinale di Coppa Italia. Decisivo il capitano, Lorenzo Insigne, con una super giocata nei primi minuti e un gol che è durato fino alla fine anche se con qualche brivido.

Dopo gli applausi e i cori dei tifosi il numero 24 ha parlato a 'Rai Sport': "Sono più contento per il passaggio che per il gol, ci voleva. Da capitano voglio ringraziare i tifosi che sono rientrati oggi dopo tanto tempo. Bisogna soffrire tutti insieme e uscire uniti da questo momento. Abbiamo capito gli errori e ci siamo parlati, da ragazzi maturi stiamo cercando di venirne fuori. La partita di stasera deve essere un inizio, non una fine, il campionato è lungo e possiamo toglierci tante soddisfazioni".