PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO GENOA ROMA/ Allo stadio Marassi va in scena Genoa-Roma, partita valida per la ventesima giornata di Serie A. Passano solo cinque minuti ed i giallorossi trovano il vantaggio grazie ad un tiro-cross di Under che attraversa l'area e sorprende Perin. A due minuti dalla fine della prima frazione si scatenano le due squadre. Al 43' arriva il raddoppio giallorosso con Spinazzola che mette in area un cross teso che Biraschi infila nella propria porta. Dopo solo un minuto il Genoa accorcia le distanze con Pandev, che lanciato da Schone supera il portiere avversario con un pallonetto e fa 1-2. Nella ripresa arriva il gol del definitivo 1-3 firmato da Dzeko che insacca l'ennesimo assist vincente di Pellegrini. Tre punti fondamentali per la squadra di Fonseca in vista del derby. Genoa che vede la salvezza sempre più lontana.

GENOA

Perin 4.5- Due disattenzioni fatali le sue sul primo ed il terzo gol.

Biraschi 5- Non una buona partita la sua che capitola con l'autogol.

Goldaniga 6- Buona partita la sua, il migliore della fase difensiva.

Romero 5- Fatica molto e fa molti falli, nervoso.

Ghiglione 5.5- La velocità di Kluivert lo mette in difficoltà, cerca spesso il fondo ma raramente riesce a crossare.

Cassata 5.5- Partita imprecisa la sua, perde molti palloni e fa molti lanci lunghi sbagliati (dal 70' Favilli 5.5- Entra in partita ma non riesce mai ed essere pericoloso)

Schöne 6.5- Bello il pallone che serve a Pandev per il gol dell'1-2, gestisce sempre bene il pallone

Sturaro 5.5- Combatte molto a centrocampo ma perde costantemente i duelli con Pellegrini. (dal 92' Radovanovic S.V.)

Barreca 5.5- Non si vede mai, spinge poco e va in difficoltà contro Under

Pandev 7- Sempre importante con la sua esperienza ed i suoi gol, bravo a beffare Pau Lopez con il pallonetto.

Sanabria 5.5- Tanti palloni messi in area per lui ma non riesce mai a trovare il tempismo giusto per toccarla verso la porta. (dal 86' Agudelo S.V)

All. Nicola 5- Sconfitta che vede la sua squadra non essere quasi mai in partita, subisce gol dopo cinque minuti e si spenge subito.

Bisogna cambiare marcia per sperare nella salvezza

ROMA

Pau Lopez 6.5- Nel primo tempo si fa beffare da Pandev con un pallonetto, ma nella ripresa salva la Roma con un paio di interventi fondamentali.

Santon 5.5- Non una prestazione brillante la sua, deve fare di più. (dal 84' Cetin S.V.)

Mancini 6- Sfrutta benissimo il fisico in protezione del pallone e nelle chiusure

Smalling 6.5- Sempre preciso e pulito in tutte le chiusure, un muro.

Spinazzola 7- Il mancato trasferimento all'Inter sembra avergli dato una nuova spinta, è una spina nel fianco della difesa avversaria e provoca l'autogol di Biraschi.

Diawara 6.5- Sta diventando sempre più fondamentale per la squadra, ottima partita in gestione e recupero

Veretout 5.5- Non è ancora il Veretout visto nella prima parte di stagione, fatica un po' anche oggi. (dal 73' Cristante 6- Seconda partita da subentrato dopo l'infortunio, sempre bravo in fase di recupero.

Under 7- Molto propositivo ed energico, segna un gol fortunoso che gli da morale e lo rende sempre attivo nel corso della partita. (dal 88' Peres S.V.)

Pellegrini 6.5- Un vero leader in campo. Doti tecniche incredibili, preciso l'assist per Dzeko.

Kluivert 5.5- Corre molto ma spesso senza riuscire a rendersi pericoloso.

Dzeko 6.5- Sbaglia molto ed è inoffensivo per la maggior parte della partita, ma nel momento più importante segna un gol fondamentale per i tre punti

All. Fonseca 7- Vittoria importantissima per i giallorossi che dominano per 90 minuti. Tre punti fondamentali che fanno arrivare la squadra nel migliore dei modi al derby della prossima settimana.

Arbitro: Maresca 6- Gestione ottima dei falli e dei cartellini.

TABELLINO 1-3

GENOA-ROMA

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero; Ghiglione, Cassata (dal 70' Favilli), Schöne, Sturaro (92' Radovanovic), Barreca; Pandev, Sanabria (dal 86' Agudelo). A disposizione: Radu, Marchetti, Ankersen, Pajac, El Yamiq, Jagiello, Behrami, Destro, Pinamonti. All. Nicola

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (dal 84' Cetin), Mancini, Smalling, Spinazzola; Diawara, Veretout (dal 73' Cristante); Under (dal 88' Peres), Pellegrini, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Kalinic. All. Fonseca

Arbitro: Fabio Maresca (sezione di Napoli)

Var: Gianluca Rocchi (sezione di Firenze)

Ammoniti: 25' Veretout, 37' Romero, 61' Cassata, 73' Dzeko, 81' Pau Lopez

Espulsi:

Marcatori: 5' Under, 43' Biraschi (ag), 45' Pandev, 74' Dzeko

Marco Deiana