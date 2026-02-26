Atalanta
Il PSG spinge per Svilar della Roma, i giallorossi hanno già individuato il sostituto

Foto dell'autore

Mile Svilar è uno dei migliori portieri della Serie A con l’estremo difensore della Roma che ha vissuto finora un’ottima stagione con la squadra giallorossa. 

La necessità da parte della Roma di andare a registrare diverse plusvalenze in vista della prossima stagione potrebbe portare alla cessione del calciatore che piace molto al PSG.

Mile Svilar
Roma, individuato il sostituto di Svilar (Ansa Foto) – calciomercato.it

Entro la fine di giugno il club capitolino è chiamato a cedere uno o due pezzi pregiati della rosa per rientrare nei piani del Fair Play Finanziario imposti dall’UEFA. Essendo giunto a costo zero, tutto il denaro in entrata derivante dalla cessione di Svilar porterebbe a registrare una plusvalenza. Il PSG, non soddisfatto pienamente del rendimento di Chevalier, sarebbe pronto a fare un tentativo in estate per portare via il portiere dalla capitale.

Calciomercato Roma, individuato il sostituto di Svilar

Stando a quanto raccolto da Camelio.it, la richiesta della Roma sarebbe di circa 60 milioni di euro. Non è da escludere che l’affare possa concludersi anche a somme più contenute con i giallorossi che avrebbero già individuato il sostituto.

Elia Caprile
Roma, individuato il sostituto di Svilar (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ai giallorossi piace molto Elia Caprile, portiere che sta vivendo una buona stagione con la maglia del Cagliari e che potrebbe cambiare maglia al termine della stagione in corso. La valutazione che i rossoblu fanno del proprio portiere è di circa 25 milioni di euro.

