Juventus, Spalletti resta in silenzio e ritrova due titolarissimi per la Roma

Luciano Spalletti resta in silenzio e intanto prepara le mosse per la fondamentale trasferta sul campo della Roma, vero e proprio scontro diretto per un piazzamento alla prossima Champions League.

La Juventus prova a ripartire dopo la cocente eliminazione dall’Europa e domani sera è attesa da una gara cruciale nel posticipo dell’Olimpico. L’allenatore bianconero oggi non è intervenuto in conferenza stampa (al suo posto Kalulu), nella nuova scelta comunicativa che fino al termine del campionato alternerà l’ex Ct della Nazionale con alcuni giocatori nelle dichiarazioni pre-partita.

Roma-Juve, da Bremer e Koopmeiners: la probabile formazione di Spalletti

Spalletti contro la Roma dovrà rinunciare allo squalificato Locatelli: un’assenza pesante quella del capitano, squalificato e che presumibilmente sarà sostituito in mezzo al campo da Koopmeiners. Nella rifinitura odierna alla Continassa tutti a disposizione dell’allenatore dei Certaldo, a parte gli infortunati Vlahovic, Holm e Milik.

🏃 #Juventus – Tutti a disposizione di #Spalletti dopo la rifinitura pre #Roma (eccetto gli indisponibili Holm, Vlahovic e Milik, oltre allo squalificato Locatelli). Partenza della squadra direttamente domani mattina per la capitale 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/OUs3C1zuc6 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 28, 2026

Regolarmente in campo anche Bremer, che smaltito il problema alla coscia si candida per tornare titolare dopo la panchina con il Galatasaray. Rispetto alla Champions ci sarà anche il rientro di Cambiaso sulla corsia sinistra, mentre tra i pali si va verso la conferma di Perin. McKennie cambierà ancora ruolo ritornando sulla trequarti, con David invece punto di riferimento in attacco. La squadra, come ormai consuetudine sotto la gestione Spalletti, partirà direttamente domani mattina per Roma con un volo charter.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David