Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Le montagne russe con Thuram, da svendibile a intoccabile: la semplice verità

Foto dell'autore

Il francese si è rilanciato trascinando l’Inter contro Roma e Como. Il punto sul suo futuro

Per fortuna le società serie non vivono sulle montagne russe come la stampa mainstream vuole farci credere. Emblematica la vicenda Bastoni: un giorno cedibile per soli 50 milioni, l’altro per non meno di 70-80. L’altro ancora di nuovo per 50. Oscillazioni manco fossimo a Wall Street, peraltro partorite dello stesso giornale. Non sapere nulla facendo credere di sapere tutto.

Stessa solfa con Thuram: fino alla Roma un reietto, “l’Inter vuole disfarsene”. Poi il francese si è rilanciato in centottanta minuti, risorgendo dopo mesi e mesi di zero assoluto, e tutto si è ribaltato.

Thuram: foto AI
Thuram si rilancia, ma non diventa incedibile: la scelta dell’Inter (Foto Grok) – Calciomercato.it

Ora per la stessa stampa mainstream Thuram è incedibile o quasi. Addirittura un perno del nuovo prossimo progetto tattico di Chivu. Che mal di testa… La verità non l’abbiamo in tasca, ma grossomodo è questa qui: il numero 9 dell’Inter non era una zavorra da vendere, anzi svendere al primo offerente prima e non è l’intoccabile che vogliono spacciarci adesso.

Semplicemente, l’Inter ascolterà/ascolterebbe eventuali proposte qualora dovessero arrivare. Vale per ogni singolo calciatore. Senza aspettarsene ad altezza clausola (82/85 milioni), perché il figlio d’arte va per i 29 anni e, ultimi acuti a parte, non viene da una stagione, o meglio da due esaltanti. Certo, se poi al Mondiale dovesse fare sfraceli allora lo scenario potrebbe mutare.

Di sicuro oggi non c’è la fila, anche perché a livello internazionale – fatta eccezione per qualche partita – non ha mai lasciato un segno indelebile. A nostro avviso l’Inter valuterebbe prenderebbe in considerazione pure offerte sui 40/50 milioni, tutta plusvalenza e tenuto conto che non sarebbe semplice rinnovare un contratto in scadenza nel 2028 che prevede già un ingaggio pesante da 6 milioni netti. Thuram ne vorrebbe di più, mica di meno…

473

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 25%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU