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Kean al Milan con lo scambio: Santiago Gimenez più 15 milioni | CM

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Moise Kean torna ad essere un obiettivo di mercato del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino l’attaccante della Fiorentina.

Il classe 2000 è molto apprezzato da Massimiliano Allegri e dalla dirigenza rossonera che farà un tentativo per strapparlo alla Fiorentina al termine del campionato in corso.

Moise Kean
Possibile scambio tra Milan e Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il centravanti della nazionale italiana è legato alla Fiorentina da una clausola rescissoria da circa 62 milioni di euro, una somma che, dopo la stagione difficile del giocatore in viola, difficilmente qualche club potrà arrivare a mettere sul piatto. A meno di clamorose rimonte sul Crystal Palace in Conference League la prossima annata vedrà la Fiorentina fuori dalle coppe europee in vista del 2026/2027 con il giocatore che dovrebbe cambiare aria.

L’idea dei rossoneri, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è quella di mettere sul piatto il cartellino di Santiago Gimenez, a caccia di riscatto dopo un’annata da dimenticare, più un conguaglio economico che andrà tra i 10 e i 15 milioni di euro per convincere la Fiorentina a dare l’ok all’operazione. Un affare complicato anche per via dell’alto ingaggio percepito dal messicano in rossonero con la punta che piace molto anche in Premier League.

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