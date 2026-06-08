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Milan su Alaba, le condizioni per l’arrivo dell’austriaco

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Il Milan è su David Alaba in vista della prossima stagione con il difensore austriaco che piace molto a Oliver Glasner, possibile nuovo allenatore della squadra rossonera.

David Alaba
Alaba potrebbe arrivare in Italia a zero (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sono ore calde per quello che riguarda il futuro della panchina del Milan con Glasner che appare nettamente in pole per guidare la squadra rossonera in vista della prossima stagione. L’allenatore austriaco appare la prima scelta di Gerry Cardinale per rilanciare la formazione del Milan anche nel caso in cui Rangnick dovesse dire no alla possibilità di approdare a Milanello.

Glasner avrebbe convinto la dirigenza rossonera nell’incontro avuto nei giorni scorsi ed è in netto vantaggio rispetto a Pochettino. Nel caso in cui dovesse verificarsi il suo arrivo a Milanello, il club potrebbe provare ad affondare il colpo con Alaba, classe 1992 e prossimo dallo svincolarsi, finito nel mirino di diverse società.

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