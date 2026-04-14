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Il Napoli pensa a Bernasconi per la fascia sinistra: la situazione | CM

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Si chiama Lorenzo Marco Bernasconi una delle più grandi rivelazioni di questo campionato: le ultime sul suo futuro. 

Risveglio amarissimo per il Napoli, che pareggia a sorpresa (1-1) sul campo del Parma nel match valevole per la 32esima giornata di Serie A e scivola a nove punti di distacco dal primo posto dell’Inter quando mancano appena sei giornate al termine del campionato. Il discorso scudetto, dunque, si complica terribilmente per la squadra allenata da Antonio Conte che sabato 18 aprile riceverà allo ‘stadio Diego Armando Maradona’ la Lazio di Sarri.

Bernasconi in Juve-Atalanta
Bernasconi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Napoli che, però, resta concentrato anche sul mercato con l’obiettivo di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Una delle priorità rimane il ruolo di esterno sinistro, visto che Spinazzola è in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento non appare affatto scontato il suo rinnovo.

In caso di addio del laterale della Nazionale italiana, gli azzurri – secondo alcune informazioni in possesso della nostra redazione – si muoverebbero con decisione su Lorenzo Marco Bernasconi, classe 2003 di proprietà dell’Atalanta. L’ex Cremonese, che sta disputando una buonissima stagione in nerazzurro ed ha attirato su di sé le mire di diverse big tra cui la Juventus, ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Il Napoli lo sa ed è pronto ad affondare il colpo…

 

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