Bernasconi piace anche alla Juve: c’è un grande ostacolo | ESCLUSIVO

L’Atalanta lo ha appena blindato rinnovandogli il contratto fino al 2030

La Juve ha intenzione di rinforzare anche le corsie esterne nel prossimo mercato estivo. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, un nome che piace molto ai bianconeri è quello di Lorenzo Bernasconi, una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno.

Ventidue anni compiuti lo scorso novembre, Bernasconi è diventato a tutti gli effetti un titolarissimo (32 presenze e 3 assist) della corsia sinistra nerazzurra. Movimento attorno a lui c’è stato già l’estate scorsa, con la Roma che ha fatto più di un sondaggio esplorativo avanzando la possibilità di una offerta da circa 15 milioni di euro per il cartellino.

I giallorossi non sono andati avanti, ovvero non hanno presentato una proposta ufficiale dopo aver compreso che non ci sarebbero stati i margini per giungere a un accordo con i Percassi. I quali erano e rimarranno, come lo abbiamo visto per gli altri gioielli della ‘Dea’, da Lookman a Ederson, il grande ostacolo.

La Juve stessa avrebbe grosse difficoltà a imbastire un’operazione per Bernasconi, il quale peraltro è stato appena blindato con un rinnovo contrattuale fino a giugno 2030. L’Atalanta vuole tenerselo stretto a lungo, a meno di un’offerta davvero irrifiutabile dall’estero, dove ormai preferisce cedere i suoi pezzi da novanta.