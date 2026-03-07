Atalanta
Juventus, Cambiaso in bilico: il sostituto arriva ‘grazie’ a Tudor | CM

Foto dell'autore

Il nazionale italiano potrebbe salutare Torino in estate: c’è un profilo che stuzzica la dirigenza bianconera sul mercato

La Juventus ha iniziato le manovre per la prossima estate, cosciente che la qualificazione alla prossima Champions League sarà determinante per stabilire il budget a disposizione e il margine di manovra sul mercato.

Juventus, futuro in bilico per Cambiaso
Le ultime sul futuro di Andrea Cambiaso (Ansa) – Calciomercato.it

La ‘Vecchia Signora’ punta a rafforzarsi in ogni reparto, comprese le corsie esterne dello scacchiere di Spalletti che viaggia verso il rinnovo in panchina. L’ex Ct della Nazionale avrà quindi il suo peso sulle scelte estive, comprese anche le decisioni sulle conferme in seno alla rosa bianconera. A Spalletti in questo senso non dispiacerebbe la permanenza di Andrea Cambiaso, che sta vivendo una stagione difficile sotto la Mole.

Il tecnico stima l’ex Genoa e vorrebbe dargli un’altra chance, al netto però delle eventuali offerte che potrebbero arrivare per il giocatore nella prossima finestra estiva del mercato.

Calciomercato Juve, Udogie erede di Cambiaso: gli scenari e nuovo prezzo

Il futuro di Cambiaso resta così in bilico e se arriverà una proposta economica congrua alla Continassa, la dirigenza della Juve prenderà in considerazione la cessione del laterale mancino classe 2000. Se il nazionale italiano dovesse lasciare Torino, un nome spendibile per la sua sostituzione è quello di Destiny Udogie.

Udogie in azione
Destiny Udogie, classe 2002 (Ansa) – Calciomercato.it

Il profilo dell’ex Udinese piace a dirigenti e allenatore come raccolto da Calciomercato.it, con la Juventus che valuta una possibile offensiva approfittando anche della situazione del Tottenham. Gli ‘Spurs’ dell’ex Tudor rischiano grosso e un’eventuale retrocessione abbasserebbe le pretese per il cartellino del giocatore. Il 23enne nato a Verona ha una valutazione tra i 35 e i 40 milioni di euro, che potrebbe scendere sotto i 30 milioni se la squadra londinese non conservasse la categoria.

La Juve monitora quindi con attenzione gli scenari su Udogie, mentre sotto la lente d’ingrandimento degli uomini mercato della Continassa figurano anche il baby dell’Atalanta Bernasconi, oltre a Maatsen (Aston Villa) e Araujo (Sporting CP).

