Juve, l’erede di Cambiaso arriva da Londra: ha già giocato in Serie A | CM

Novità importanti sul futuro di Cambiaso e sul possibile sostituto: ecco cosa sta succedendo in casa Juventus.

Ieri ha messo a segno la rete del momentaneo 1-1 contro l’Inter, ma Andrea Cambiaso viene da una prima metà di stagione deludente e in estate potrebbe salutare definitivamente la Juventus. Il laterale ligure classe 2000, legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2029, vanta diversi estimatori in Italia e non solo e la dirigenza di corso Galileo Ferraris lo valuta all’incirca 40 milioni di euro.

Se dovesse concretizzarsi l’addio di Cambiaso, la Juventus avrebbe già individuato il suo sostituto: secondo alcune informazione raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, il prescelto sarebbe Destiny Iyenoma Udogie, esterno del Tottenham e della nazionale italiana classe 2002.

Si tratta di una vecchia conoscenza del campionato italiano, visto che proprio Udogie ha indossato le casacche di Verona nella stagione 2020/21 e di Udinese dal 2021 al 2023. Il 23enne originario di Verona piace per la giovane età, per caratteristiche tecniche e per la grande struttura fisica che gli consentono di fare la differenza sulla fascia sinistra: la Juve lo sa ed è pronta ad affondare il colpo, in caso di cessione di Cambiaso.

