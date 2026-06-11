Cambiaso-Juve, prove di addio: già individuato il sostituto

L’esterno della Nazionale italiana potrebbe salutare la Continassa in estate: ecco le ultime che arrivano da Torino.

Viene da una stagione altalenante in cui ha fatto vedere cose buone e altre meno positive e in estate Andrea Cambiaso potrebbe davvero salutare la Juventus dopo tre stagioni. Luciano Spalletti non lo considera intoccabile e, dunque, la dirigenza di corso Galileo Ferraris sembra intenzionata a privarsene in caso di offerta importante.

Ma chi prenderebbe il posto di Cambiaso in caso di addio? Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano ‘Tuttosport’, il prescelto sarebbe Djed Spence, laterale inglese classe 2000 di proprietà del Tottenham. Si tratta di una vecchia conoscenza del campionato di Serie A dove ha indossato la casacca del Genoa nel 2024 e a portarlo in Italia fu Marco Ottolini, attuale direttore sportivo della Juventus.

Attenzione, dunque, a questa pista e al futuro di Cambiaso che potrebbero stravolgere completamente la fascia sinistra della Vecchia Signora.