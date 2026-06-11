Mondiali 2026 su DAZN: tutte le offerte per vedere le partite

Tutte le 104 partite dei Mondiali 2026 saranno trasmesse su DAZN in streaming. Chi non è abbonato potrà usufruire di una serie di offerte lanciate proprio a ridosso dell’inizio dell’evento

E’ la domanda che tantissimi appassionati di calcio si staranno sicuramente ponendo a ridosso dell’inizio dei Mondiali 2026. Dove e chi trasmetterà le partite del torneo ?

La risposta – se non la sapete già – ve la diamo noi. Saranno due i broadcast che copriranno l’evento in Italia ovvero DAZN e la RAI. La prima trasmetterà in streaming, in abbonamento, tutte le 104 partite del Mondiale tramite la app o il sito web di riferimento. La RAI, invece, tra gironi ed eliminazione diretta manderà in onda una selezione di 35 match (uno al giorno di fatto) che comprende 17 partite della fase a gruppi, sei sedicesimi di finale, quattro ottavi di finale, tutti i quarti, le due semifinali, la finale per il terzo posto e la finalissima di domenica 19 luglio a New York.

I Mondiali 2026 su DAZN, le offerte disponibili per chi non è ancora abbonato

Cosa fare per vedere i Mondiali 2026 in streaming su DAZN ? Cominciamo da chi è già abbonato. Chi ha un account Family o Full attivo potrà vedere senza alcun costo aggiuntivo tutte le partite in diretta streaming e il resto della copertura dedicata ai Mondiali con studi di approfondimento e altri contenuti originali.

Come si apprende da HDBlog, DAZN ha lanciato alcune offerte per chi non dispone di un abbonamento e vuole attivarlo per vedere i match dei Mondiali. La prima è il Pass Mondiali, una promozione pensata appositamente per chi vuole seguire l’evento senza l’attivazione di un piano di abbonamento completo. Il Pass Mondiali costa 24,99€, non prevede rinnovi e si disattiva automaticamente il 31 luglio. Per attivarlo, in fase di creazione dell’account, è necessario possedere un metodo di pagamento valido tra quelli accettati dalla piattaforma (carta di credito, Paypal, Postepay).

Chi, con la concomitanza dei Mondiali, vuole attivare un abbonamento a DAZN completo può usufruire della promozione sul pacchetto FULL così articolata:

DAZN FULL annuale in promozione per i primi quattro mesi a 19,99€ anziché 36,99€ con permanenza per dodici mensilità

DAZN FULL mensile (senza vincolo di permanenza) a 29,99€ al mese per 4 mesi anziché a 46,99€

Chi si abbona a uno di questi due pacchetti potrà vedere nel periodo dei Mondiali anche altri eventi come il Tour de France (trasmesso da Eurosport) e la Nations League di Volley. Inoltre, da agosto, con DAZN FULL potrete vedere in streaming anche tutte le partite della Serie A, della Serie B, della Liga, gli Europei di Volley e altri eventi esclusivi.

Infine, per chi ha attivo un account DAZN Goal, MyClub Pass o Sports è disponibile il Pass Mondiali a un prezzo scontato (una tantum) di 14,99€ in aggiunta al costo del proprio piano di abbonamento.