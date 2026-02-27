Juve, cambia tutto per la sfida con la Roma: clamoroso Spalletti

Cresce l’attesa in vista della super sfida di domenica sera tra Roma e Juventus: ecco la decisione di Luciano Spalletti.

Il grande giorno sta per arrivare. Domenica sera, alle ore 20:45, la Roma ospita la Juventus nella gara più attesa del 27esimo turno di campionato: entrambe le squadre sono in corso per un posto Champions e i 90′ dell’Olimpico potrebbero essere decisivi in tal senso. Alla sfida ci arriva sicuramente meglio la squadra di Gasperini, reduce dalla vittoria interna contro la Cremonese, mentre l’undici di Spalletti dovrà essere bravo a dimenticare la delusione europea contro il Galatasaray.

Proprio Spalletti ha preso una clamorosa decisione in vista del match contro la sua ex squadra: Yildiz e compagni oggi non si alleneranno per recuperare energie fisiche e mentali, quindi niente ritiro nella capitale e la squadra partirà per Roma direttamente domenica 1 marzo, il giorno stesso della partita.

Una mossa che mira a isolare il gruppo da distrazioni e ulteriori fatiche: dopo i 120′ di gioco contro il Galatasaray, il rischio di un contraccolpo fisico e mentale è elevatissimo e, dunque, il tecnico della Juve vuole creare tutte le condizioni necessarie a evitarlo.