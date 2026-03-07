Un milione di assicurazione sul proprio pene: l’assurda clausola firmata dal calciatore inglese – calciomercato.it

Atalanta
Un milione di assicurazione sul proprio pene: l’assurda clausola firmata dal calciatore inglese

Foto dell'autore

Un calciatore ha deciso di assicurare i suoi organi riproduttivi contro eventuali traumi e infortuni. Il web impazzisce: “E se va in barriera su una punizione?…”

Il mondo del calcio è spesso protagonista di scelte bizzarre e di situazioni assurde: calciatori che nei loro contratti stipulano assicurazioni mai immaginate, clausole particolari, accordi legati a bonus, sponsorizzazioni o contratti commerciali impensabili per un normale lavoratore di un settore diverso da quello calcistico.

Kirian Lee
Un milione di assicurazione sul proprio pene: l'assurda clausola firmata dal calciatore inglese

L’ultima vicenda arriva dall’Inghilterra ed ha lasciato addetti ai lavori, tifosi, cronisti e dirigenti, senza parole. Un calciatore ha chiesto ed ottenuto dal proprio club una clausola assurda: un’assicurazione chiamata a risarcirlo nel caso in cui si verifichi una situazione particolare: un problema al proprio organo riproduttivo. Si, avete capito bene: il club sarà chiamato a risarcire con una cifra super (un milione di euro) il proprio calciatore, qualora in un contrasto di gioco, in una mischia, o in una normale azione, una pallonata colpisca e lesioni il suo pene.

Il protagonista di questo accordo non è un giocatore qualunque: si tratta di Keiran Lee , un nome che i fruitori di film e pellicole a luci rosse conoscono molto bene. Lee è un attore specializzato in film vietati ai minori e una star mondiale del cinema per adulti. Da sempre amante del mondo del calcio, è riuscito a quarantadue anni ad esaudire un suo sogno: farsi tesserare da un club professionistico. E’ stato messo sotto contratto dal Mickleover FC , un club della Midlands Division della Northern Premier League .

La clausola da un milione di euro stipulata

E recentemente ha fatto il suo esordio: nel corso del match contro la Don Amott Arena, l’attore (che sulla maglia ha scritto il nome Diksa) è entrato sul terreno di gioco ed ha partecipato ai minuti finali della sfida chiusa sul punteggio di 2-2. Lee (il cui vero nome è Adam Diksa), ha debuttato nel mondo del calcio dopo una carriera eccezionale nell’industria cinematografica per adulti: nella quale aveva debuttato a 18 anni, nel 2005. Recentemente ha firmato un contratto da un milione di dollari con Brazzers per la diffusione dei suoi film. Ed ha stipulato con la casa di produzione una polizza assicurativa per il suo pene del valore di 1 milione di dollari .

La clausola da un milione di euro stipulata

Un accordo che ha esteso anche ad eventuali traumi che potrebbe subire nel corso delle gare calcistiche. In oltre venti anni di carriera cinematografica ha realizzato oltre millecinquecento film per adulti. Ma Keiran Lee, che è stato recentemente iscritto nella Adult Video News (AVN) Hall of Fame,  ha confessato che baratterebbe tutti i suoi successi nel porno per giocare nella sua amata squadra, il Derby County. “Il mio cuore appartiene al Derby County, pianifico la mia vita attorno ai Rams”, ha detto in una recente intervista. 

In passato, durante una gara di calcio negli Stati Uniti si ruppe una mascella. Oggi ha tutelato con una assicurazione la parte del corpo che più gli interessa: “Sicuramente il club gli vieterà di andare in barriera durante un calcio di punizione”, ha scherzato qualche tifoso sui social.

