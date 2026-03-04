Totti verso il ritorno a Roma, ci siamo: il nuovo ruolo dell’ex capitano

Si è molto parlato nei giorni scorsi del possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma con l’ex capitano giallorosso che sembrerebbe vicino dal tornare nella società capitolina.

L’ex attaccante della Roma ha incontrato Gian Piero Gasperini nei giorni scorsi a cena, un incontro formale dove non si sarebbero toccati temi di mercato per quello che riguarda i giallorossi. Presente alla cena anche Vincent Candela che ha riunito i due per una serata piacevole al ristorante.

Stando a quanto affermato da Camelio.it, in casa Roma sarebbero già chiare le idee riguardanti il ritorno di Totti in società. L’ex capitano della squadra giallorossa dovrebbe avere un ruolo da direttore tecnico per fare da collante tra la società e Gian Piero Gasperini e la sua rosa. Il tutto dovrebbe avvenire già verso la fine di marzo.