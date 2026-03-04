Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Totti verso il ritorno a Roma, ci siamo: il nuovo ruolo dell’ex capitano

Foto dell'autore

Si è molto parlato nei giorni scorsi del possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma con l’ex capitano giallorosso che sembrerebbe vicino dal tornare nella società capitolina.

Francesco Totti
Roma, deciso il futuro di Totti (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’ex attaccante della Roma ha incontrato Gian Piero Gasperini nei giorni scorsi a cena, un incontro formale dove non si sarebbero toccati temi di mercato per quello che riguarda i giallorossi. Presente alla cena anche Vincent Candela che ha riunito i due per una serata piacevole al ristorante.

Stando a quanto affermato da Camelio.it, in casa Roma sarebbero già chiare le idee riguardanti il ritorno di Totti in società. L’ex capitano della squadra giallorossa dovrebbe avere un ruolo da direttore tecnico per fare da collante tra la società e Gian Piero Gasperini e la sua rosa. Il tutto dovrebbe avvenire già verso la fine di marzo.

/7
1532

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

2 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie