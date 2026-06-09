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Il futuro di Maignan è in bilico, due nomi in casa Milan per l’eventuale sostituzione

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Il destino di Mike Maignan è ancora tutto da scrivere con il portiere francese che potrebbe salutare il Milan in estate non potendo giocare, per la seconda stagione consecutiva, la Champions League con i rossoneri.

Mike Maignan
Possibile addio di Maignan al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, la permanenza del portiere classe 1995 in rossonero è ancora tutta da decidere nonostante il rinnovo di contratto arrivato nei mesi scorsi fino al giugno del 2030. Se si dovesse arrivare alla separazione tra le parti il Milan dovrebbe trovare un sostituto all’altezza con due portieri della Serie A che sono nel mirino.

Elia Caprile e Marco Carnesecchi sono due portieri che piacciono molto in casa Milan con l’estremo difensore del Cagliari che potrebbe arrivare ad un prezzo molto più contenuto rispetto a quello del collega dell’Atalanta con i bergamaschi che non appaiono intenzionati a lasciarlo partire per meno di 30 milioni.

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