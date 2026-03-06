Il classe ’99 serbo è il miglior portiere della Serie A

Lo prende l’Inter o la Juve? Attenzione al possibile terzo incomodo, la Roma. I giallorossi valutano concretamente anche il suo profilo in caso di cessione di Svilar. Una cessione tutt’altro che impossibile, visto che sul portiere serbo ci sono i grandi club d’Europa, Paris Saint-Germain in testa.

Svilar piace da matti anche a Chivu, e alla stessa Juve per il post Di Gregorio, ma per nerazzurri e bianconeri è fuori portata: i Friedkin lo valutano infatti una sessantina di milioni. Per entrambe, invece, è decisamente più alla portata Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham.

Per l’ex portiere dell’Empoli, un vero e proprio pallino del Ds interista Ausilio, è in pole proprio l’Inter. Il club di viale della Liberazione è quello più avanti con gli agenti del ventinovenne di Udine, desideroso di chiudere l’esperienza in quel di Londra, magari senza retrocessione in Championship, e di far ritorno in Serie A.

Inter in pole per Vicario, ma ci pensa anche la Roma in caso di cessione di Svilar

Gli ‘Spurs’ potrebbe chiedere sui 25/30 milioni di euro, una cifra che comunque l’Inter proverebbe a far abbassare. È indubbiamente alta, considerata pure la stagione altalenante del classe ’96, apprezzato pure in casa Roma. I giallorossi vantano eccellenti rapporti con l’agente di Vicario, il quale insieme a Caprile rappresenta ad oggi un nome papabile alla successione di Svilar. Che la Roma proverà a tenere, sia chiaro, a meno di una proposta davvero irrifiutabile…