Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter-Roma, intreccio di mercato a sorpresa: c’è di mezzo Svilar

Foto dell'autore

Il classe ’99 serbo è il miglior portiere della Serie A

Lo prende l’Inter o la Juve? Attenzione al possibile terzo incomodo, la Roma. I giallorossi valutano concretamente anche il suo profilo in caso di cessione di Svilar. Una cessione tutt’altro che impossibile, visto che sul portiere serbo ci sono i grandi club d’Europa, Paris Saint-Germain in testa.

Svilar esulta dopo una vittoria della Roma
Inter-Roma, intreccio di mercato a sorpresa: c’è di mezzo Svilar (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Svilar piace da matti anche a Chivu, e alla stessa Juve per il post Di Gregorio, ma per nerazzurri e bianconeri è fuori portata: i Friedkin lo valutano infatti una sessantina di milioni. Per entrambe, invece, è decisamente più alla portata Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham.

Per l’ex portiere dell’Empoli, un vero e proprio pallino del Ds interista Ausilio, è in pole proprio l’Inter. Il club di viale della Liberazione è quello più avanti con gli agenti del ventinovenne di Udine, desideroso di chiudere l’esperienza in quel di Londra, magari senza retrocessione in Championship, e di far ritorno in Serie A.

Inter in pole per Vicario, ma ci pensa anche la Roma in caso di cessione di Svilar

Vicario in azione col Tottenham
Vicario, ci pensa anche la Roma in caso di cessione di Svilar (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Gli ‘Spurs’ potrebbe chiedere sui 25/30 milioni di euro, una cifra che comunque l’Inter proverebbe a far abbassare. È indubbiamente alta, considerata pure la stagione altalenante del classe ’96, apprezzato pure in casa Roma. I giallorossi vantano eccellenti rapporti con l’agente di Vicario, il quale insieme a Caprile rappresenta ad oggi un nome papabile alla successione di Svilar. Che la Roma proverà a tenere, sia chiaro, a meno di una proposta davvero irrifiutabile…

/7
1557

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie