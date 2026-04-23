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Dimissioni Ranieri, addio Roma: colpo di scena in casa giallorossa

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È giunta al termine l’avventura di Claudio Ranieri alla Roma con il tecnico che saluta il club dopo le frizioni avute con Gian Piero Gasperini e una parte della società.

Claudio Ranieri
Roma, addio di Ranieri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Si attende solamente il comunicato ufficiale per la fine del rapporto dell’ex allenatore della Roma che saluta così il club capitolino al quale si era legato dopo l’avventura da tecnico del club. Si dimette quindi Ranieri con Gian Piero Gasperini che, a questo punto, appare più saldo sulla panchina giallorossa.

Già in occasione della partita casalinga della Roma contro il Pisa c’erano state delle dichiarazioni da parte di Ranieri che avevano lasciato intendere delle tensioni tra le parti. Nella giornata di oggi l’epilogo definitivo con i saluti del tecnico.

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